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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kleinbrand im Wasserwerk

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26. April 2026, gegen 15:30 Uhr kam es im Wasserwerk am Albertusweg in Delmenhorst zu einem kleinen Brand im Serverraum.

Aus bislang ungeklärter Ursache entstand im Serverraum des Wasserwerkes ein Kleinbrand.

Ein 38-jähriger Mitarbeiter entdeckte das Feuer, alarmierte die Feuerwehr und übernahm in den ersten Zügen die Brandbekämpfung.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr Delmenhorst und die Freiwillige Feuerwehr rückten mit 23 Einsatzkräften aus und löschten den Brand final.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und kann einen technischen Defekt nicht ausschließen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der entstandene Schaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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