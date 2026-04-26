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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 26.04.2026

Delmenhorst (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wildeshausen

Landkreis Oldenburg - Am Samstag, 25.04.2026, gegen 11:25 Uhr stellten Beamte der Polizei Wildeshausen einen Audi A6 im Bereich Huntetor fahrend fest. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-jährige Fahrzeugführer aus Wildeshausen nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm gerichtlich entzogen. Dennoch konnte der Fahrzeugführer einen Führerschein vorzeigen. Der Führerschein wurde zur weiteren Prüfung sichergestellt. Weiterhin bestand der Verdacht, dass der Pkw nicht mehr zugelassen und somit auch nicht mehr versichert war. Dem 47-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Hude

Landkreis Oldenburg - Am Samstag, 25.04.2026, gegen 15:05 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeistation Hude einen Mercedes Vito auf der Rembrandtstraße. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Hude nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

PK Wildeshausen
Tel.: 04431/9410

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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  • 26.04.2026 – 10:57

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