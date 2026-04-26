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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich Delmenhorst schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 26-jähriger Mann, der am Samstag, 25. April 2026, mit seinem Motorrad auf der Autobahn 28 im Bereich Delmenhorst verunfallt ist.

Der Mann aus Ganderkesee befuhr um 21:55 Uhr den linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Stuhr, als sein Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Deichhorst und Adelheide ins Schleudern geriet, er die Kontrolle über dieses verlor und das Motorrad mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Im weiteren Verlauf wurden das Motorrad sowie der 26-Jährige zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kamen auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Seine Verletzungen wurden am Unfallort als schwer eingestuft. Sein Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste kurzfristig eine Vollsperrung eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316-0
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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