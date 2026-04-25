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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiliche Bilanz anlässlich des Versammlungsgeschehens in Brettorf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei hat am heutigen Tag das Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit dem Landesparteitag des niedersächsischen Landesverbandes der Alternative für Deutschland in Dötlingen, Ortsteil Brettorf, begleitet.

Die Polizei war mit einem lageangepassten Kräfteansatz im Einsatz und gewährleistete die störungsfreie Durchführung der Veranstaltung sowie Wahrnehmung des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit der rund 165 Teilnehmenden. Insgesamt verlief das Geschehen ruhig und ohne besondere Vorkommnisse, so dass auch zu keinem Zeitpunkt polizeiliches Einschreiten notwendig war.

Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für einen überwiegend friedlichen Verlauf des Tages.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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