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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Im Einsatz- und Streifendienst mit der Polizei in Delmenhorst

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Im Einsatz- und Streifendienst mit der Polizei in Delmenhorst
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Delmenhorst (ots)

Das war mal ein anderes "Einsatzgebiet" als gewohnt. Mitte April durfte der Delmenhorster SPD-Landtagsabgeordnete Deniz Kurku bei der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hospitieren und an Einsatz- und Streifendienst-fahrten teilnehmen.

Als Mitglied des Innenausschusses gehört der Bereich Innere Sicherheit und somit Polizei und Gefahrenabwehr zum Tätigkeitsfeld des Abgeordneten. Derzeit steht das Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) vor einer großen Reform. Erst im Februar gab es hierzu umfassende Anhörungen im Ausschuss. Kernpunkte der Änderungen sind der Einsatz von Technik zur Analyse von Videodaten, potenziell mit biometrischem Datenabgleich, zur Gefahrenabwehr, der Ausbau und die Modernisierung beim Einsatz von Bodycams und die Einführung der elektronischen Fußfessel zur Bekämpfung häuslicher Gewalt.

"Ich danke der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch sehr - und natürlich vor allem den Polizistinnen und Polizisten, mit denen ich in ihrem Dienst unterwegs war!

Dieser Abend und diese Nacht haben mir viele Eindrücke und Einblicke in die anspruchsvolle und vielschichtige Arbeit derjenigen gebracht, die jeden Tag für unsere Sicherheit unterwegs sind. Als Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag diskutieren und entscheiden wir viel zur Inneren Sicherheit und den Polizeidienst.

Gerade als Mitglied des Innenausschusses war es mir ein ganz besonderes Anliegen nicht nur zu Besuch bei der Polizeiinspektion, einer Direktion oder auch der Polizeiakademie zu sein. Das sind wir häufig und es ist wichtig. Eine Nacht als Praktikant oder Hospitant im Streifendienst ist aber etwas ganz anderes, auch weil ich direkt dabei sein durfte, viele Fragen stellen durfte und eine Menge gelernt habe!", so Deniz Kurku.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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