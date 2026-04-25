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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 25.04.2026

Delmenhorst (ots)

VU-Flucht

Am 24.04.2026, gegen 14:30 Uhr, befährt der 35-jährige Kfz-Führer mit seinem Pkw die Poggenburger Straße in Fahrtrichtung Breite Straße. Er hält zunächst an der Haltelinie zum "STOP"-Schild und beabsichtigt nach rechts abzubiegen. Beim erneuten Anhalten auf der Sichtlinie, aufgrund des querenden Verkehrs, fährt der derzeit unbekannte Unfallverursacher mit seinem Pkw auf den Pkw des 35-Jährigen auf, so dass Sachschäden in Höhe von 500EUR entstehen. Dieser biegt nach rechts und hält auf einem Parkplatz, um auf den Unfallverursacher zu warten, dieser fährt allerdings auf der Breiten Straße in Richtung der B212 weiter.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Brake unter Tel. 04401 9350 zu melden.

VU-Flucht

Am 24.04.2026, um 12:30 Uhr, erschien eine 26-jährige Brakerin auf dem Polizeikommissariat Brake, da sie Beschädigungen an ihrem PKW festgestellt habe. Sie gab an, dass sie ihren PKW Ford Kuga (weiß) vom 20.-23.04.2026 auf den Parkplätzen (Famila Brake, Netto Brake, BBS Nordenham) abgestellt habe. Hier muss es zu Beschädigungen durch ein anderes Fahrzeug gekommen sein. Ihr PKW wurde im hinteren rechten Bereich (Kotflügel, Kofferraumklappe) erheblich beschädigt. Roter Farbabrieb wurde festgestellt. Wer Hinweise auf einen Unfall an den Örtlichkeiten mit einem weißen Ford Kuga bemerkt hat, setze sich bitte mit der Braker Polizei unter Tel. 04401 9350 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

PK Brake
Tel.: 04401 9350

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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