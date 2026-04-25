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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 25.04.2026

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Nordenham

Am 24.04.2026, gegen 12:05 Uhr, befuhr eine 36-jährige Nordenhamerin mit ihrem Pkw Skoda die Atenser Allee in Richtung der B 212. An dem Kreisverkehr "An der Sielbrücke" wartete eine 59-jährige Butjadingerin in ihrem BMW, um von der Atenser Allee in diesen einfahren zu können. Dies übersah die 36-jährige und fuhr auf den BMW auf. Dabei verletzte sich die 59-jährige leicht, weswegen ein Strafverfahren gegen die 36-jährige Nordenhamerin eingeleitet wird. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt, beide Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

PK Nordenham
Tel.: 04731/2694-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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