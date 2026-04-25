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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei begleitet Versammlungsgeschehen in Brettorf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei begleitet am heutigen Tag das Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit dem Landesparteitag des niedersächsischen Landesverbandes der Alternative für Deutschland in Dötlingen, Ortsteil Brettorf.

Neben der genannten Veranstaltung sind zwei Versammlungen angemeldet, darunter eine Mahnwache am Vormittag sowie ein Aufzug im weiteren Tagesverlauf. Die Polizei ist seit den frühen Morgenstunden mit einem lageangepassten und sichtbaren Kräfteansatz vor Ort.

Ziel des Einsatzes ist es, die Versammlungsfreiheit aller Beteiligten zu gewährleisten, die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten sowie einen sicheren und möglichst störungsfreien Verlauf des Tages zu ermöglichen.

Nach aktueller Bewertung stellt sich die Lage ruhig dar. Die Polizei steht im engen Austausch mit den zuständigen Behörden sowie den Versammlungsleitungen und bewertet die Lage fortlaufend neu. Im Bereich Dötlingen, insbesondere im Ortsteil Brettorf, kann es im Tagesverlauf zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Für Medienanfragen steht die Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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