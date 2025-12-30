PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beschädigung einer Brücke durch Feuerwerkskörper

Seifen (ots)

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 07.15 Uhr, geriet auf der Landesstraße 269 in der Gemarkung Seifen die Dehnungsfuge einer Brücke in Brand. Das Feuer konnte von Kräften der Feuerwehr Puderbach gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften bislang unbekannte Täter durch das Zünden mehrerer Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben. Ersten Schätzungen zufolge könnte der entstandene Sachschaden im fünfstelligen Bereich liegen. Die Brücke kann weiter uneingeschränkt genutzt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Diesbezüglich bittet die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 21:21

    POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln

    Hamm (Sieg) (ots) - Am 29.12.2025 gegen 18:30 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen auf der Lindenallee in Hamm (Sieg) fahrenden PKW anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Es konnte festgestellt werden, dass der 39-Jährige männliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten während ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 16:56

    POL-PDNR: 25-Jähriger führt PKW ohne Fahrerlaubnis in Altenkirchen

    Altenkirchen (ots) - Am 29.12.2025 gegen 16:10 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen 25-jährigen PKW-Fahrer in der Kölner Straße in Altenkirchen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug wurde vor Ort abgestellt und der Schlüssel sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:04

    POL-PDNR: Trickdiebstahl

    Kleinmaischeid (ots) - Am 22.12.2025, im Zeitraum von etwa 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Kleinmaischeid in der Großmaischer Straße ein Trickdiebstahl zum Nachteil eines 79 Jahre alten Geschädigten. Ein bislang noch unbekannter männlicher Tatverdächtiger verwickelte den Geschädigten in ein Gespräch und verschaffte sich so Zugang in dessen Wohnhaus. Dort gelang es dem Tatverdächtigen unbemerkt Schmuck zu entwenden. Im Anschluss an die Tat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren