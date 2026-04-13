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Polizei Homberg

POL-HR: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Autofahrerin und Radfahrern - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.04.2026:

Willingshausen

Tatzeit: Freitag, 10.04.2026, 11:15 Uhr

Am Freitag, 10.04.2026, kam es gegen 11:15 Uhr auf der Kreisstraße 107 zwischen Leimbach und Ransbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Autofahrerin und zwei Radfahrern. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 19-Jährige gemeinsam mit einem männlichen Beifahrer die Kreisstraße 107 aus Richtung Leimbach kommend in Richtung Ransbach. Vor ihr fuhren nach ihren Angaben zwei Radfahrer nebeneinander, sodass ein Überholen zunächst nicht möglich gewesen sei. Um auf sich aufmerksam zu machen, gab sie ein Hupsignal ab. Daraufhin zeigte ihr einer der Radfahrer, der ältere der beiden Männer, den Mittefinger.

Im weiteren Verlauf hielt die 19-jährige an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der ältere Radfahrer der jungen Frau mit der flachen Hand ins Gesicht. Außerdem fuhr er ihr mehrfach über den Fuß und verletzte sie mit dem Lenker im Bereich der Finger.

Im Anschluss flüchteten die beiden Radfahrer in Richtung Wasenberg.

Der tatverdächtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: etwa 60 Jahre alt, grauer Drei-Tage-Bart, schwarze Jacke mit hellen Streifen an den Seiten, schwarzes Mountainbike mit grünen Applikationen, Fahrradtasche auf dem Gepäckträger, trug keinen Helm.

Bei dem zweiten Radfahrer soll es sich um eine jüngere männliche Person gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den beschriebenen Mann wird derzeit wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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