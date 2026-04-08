Polizei Homberg

POL-HR: GPS-Empfänger von zwei Traktoren entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2026:

Niedenstein

Tatzeit: Dienstag, 07.04.26, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 08.04.26, 09:00 Uhr

Zwischen Dienstag und Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter zwei GPS-Empfangsgeräte für landwirtschaftliche Fahrzeuge in Niedenstein - Wichdorf.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zugang zu einer Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes im "Hardtweg". Dort demontierten sie aus zwei Traktoren jeweils einen GPS-Empfänger der Marke "StarFire". Mit der Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im oberen vierstelligen Bereich.

Die Polizeistation in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, unter Telefon 05622/9966-0 entgegen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

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