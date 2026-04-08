Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Lagerhalle

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2026:

Wabern

Tatzeit: Donnerstag, 02.04.26, 11:00 Uhr bis Dienstag, 07.04.26, 06:00 Uhr

Zwischen Donnerstag, 02.04.2026, 11:00 Uhr und Dienstag, 07.04.26, 06:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Nordstraße in Wabern - Zennern ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Lagerhalle. Anschließend entwendeten die Unbekannten insgesamt drei Europaletten mit Getränkedosen. Der Wert der Getränkedosen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

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