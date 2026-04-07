Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnung

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.04.2026:

Melsungen

Tatzeit: Samstag, den 04.04.26; 21:00 Uhr bis Sonntag, den 05.04.26; 02:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in eine Wohnung in der Kasseler Straße in Melsungen ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter über eine Kellertür Zutritt zum Objekt. Im zweiten Obergeschoss hebelten die Einbrecher anschließend eine Wohnungseingangstür auf. Im Innenbereich der Wohnung wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Sachstand wurde nichts entwendet.

Der Sachschaden am Objekt wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

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