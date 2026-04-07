PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnung

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.04.2026:

Melsungen

Tatzeit: Samstag, den 04.04.26; 21:00 Uhr bis Sonntag, den 05.04.26; 02:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in eine Wohnung in der Kasseler Straße in Melsungen ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter über eine Kellertür Zutritt zum Objekt. Im zweiten Obergeschoss hebelten die Einbrecher anschließend eine Wohnungseingangstür auf. Im Innenbereich der Wohnung wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Sachstand wurde nichts entwendet.

Der Sachschaden am Objekt wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 10:37

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.04.2026: Edermünde Tatzeit: Samstag, den 04.04.26; 19:30 Uhr bis Sonntag, den 05.04.26; 00:30 Uhr Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in der Straße "Am Haldorfer Weg" in Edermünde - Haldorf einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter eine Terrassentür des ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 08:02

    POL-HR: Diebstahl einer 360-Grad-Kamera aus Pkw - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.04.2026: Edermünde Tatzeit: Sonntag, 29.03.2026, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 01.04.2026, 12:00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag, 29.03.2026, 14:00 Uhr und Mittwoch, 01.04.2026, 12:00 Uhr, eine 360-Grad-Kamera aus einem Pkw in der Lessingstraße in Besse, einem Ortsteil von ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 10:53

    POL-HR: Baggerzubehör von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.04.2026: Melsungen Tatzeit: Dienstag, 31.03.2026, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 01.04.2026, 07:00 Uhr In der Zeit zwischen gestern, 16:00 Uhr und heute, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Baggerzubehör von einer Baustelle in der Straße "Am Buschberg" in Adelshausen, einem Stadtteil von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren