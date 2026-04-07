POL-HR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.04.2026:
Edermünde
Tatzeit: Samstag, den 04.04.26; 19:30 Uhr bis Sonntag, den 05.04.26; 00:30 Uhr
Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in der Straße "Am Haldorfer Weg" in Edermünde - Haldorf einzubrechen.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter eine Terrassentür des Einfamilienhauses gewaltsam aufzuhebeln. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Unbekannten das Objekt nicht betreten konnten.
Bei dem versuchten Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.
Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.
Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -
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