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Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.04.2026:

Edermünde

Tatzeit: Samstag, den 04.04.26; 19:30 Uhr bis Sonntag, den 05.04.26; 00:30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in der Straße "Am Haldorfer Weg" in Edermünde - Haldorf einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter eine Terrassentür des Einfamilienhauses gewaltsam aufzuhebeln. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Unbekannten das Objekt nicht betreten konnten.

Bei dem versuchten Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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