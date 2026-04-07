Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte setzen Altkleidercontainer in Brand

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.04.2026:

Fritzlar

Tatzeit: Montag, den 06.04.2026, 21:59 Uhr

Am Montagabend kam es gegen 21:59 Uhr im Mainzer Ring in Fritzlar zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Unbekannte Täter setzten dort zwei Altkleidercontainer in Brand. Zur Löschung des Feuers mussten die Einsatzkräfte die Container gewaltsam öffnen. Zwei unmittelbar angrenzende Altkleidercontainer wurden ebenfalls geöffnet, um auszuschließen, dass sich deren Inhalt entzündet hatte.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5500,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze ermittelt. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

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