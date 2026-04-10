Polizei Homberg

POL-HR: Geldkassette in Hotel aufgebrochen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.04.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Donnerstag, 09.04.26, 00:30 Uhr bis 01:00 Uhr

Am Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter eine Geldkassette in einem Hotel im Ziegenhainer Weg in Homberg aufgebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich die Unbekannten vermutlich über den Haupteingang widerrechtlich in das Hotelgebäude. Anschließend entwendeten sie aus einem unverschlossenen Getränkekühlschrank eine geringe Menge Bargeld. Zudem hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand eine Geldkassette auf, die zum Tatzeitpunkt an einer Wand befestigt war, und entnahmen Bargeld in unbekannter Höhe. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden an der Geldkassette wird auf etwa 30 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an unter Telefonnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

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