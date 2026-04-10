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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte Täter versuchen an Spendenkasse zu gelangen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.04.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Donnerstag, 09.04.26, 02:30 Uhr bis 06:48 Uhr

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen zwischen 02:30 Uhr und 06:48 Uhr versucht, an die Spendenbox auf der Hohenburg (Schlossberg) im Georg-Textor Weg in Homberg zu gelangen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten die unbekannten Täter zunächst, die Schutzvorrichtung der Spendenkasse aufzuhebeln. Da dies misslang, flüchteten sie unerkannt vom Tatort in unbekannte Richtung. An der Schutzvorrichtung entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 400,- EUR.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an unter Telefonnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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