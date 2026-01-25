Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rasante Fahrt durch den Landkreis Greiz

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, informierten die Mitteilenden gegen 01:05 Uhr die Polizei, dass sie auf dem Weg von Zeulenroda in Richtung Greiz von einem PKW VW verfolgt und genötigt werden. Im verfolgenden PKW sollen 4 Personen sitzen, welche vermutlich mit Schlagstöcken bewaffnet sein sollen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte erörtert werden, dass die Geschädigten zuvor an einer Spielothek in Triebes schon auf die Tätergruppierung getroffen sind. Dort wurden diese von 3 Personen aus der Gruppe mit einer abgebrochenen Bierflasche und einem Schlagstock bedroht. Anschließend fuhren die Geschädigten davon und wurden folglich von der Tätergruppierung mit dem PKW verfolgt. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen entsandt, um das Tatfahrzeug zu stellen. Das Fahrzeug konnte am Ortseingang Greiz gesichtet werden, jedoch flüchtete es vor dem Streifenwagen. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich von Greiz über mehrere Ortschaften bis nach Triebes. Hier stellte der Fahrzeugführer den PKW gegen 01:50 Uhr in einer nahegelegenen Gartenanlage ab. Neben dem Fahrzeug konnten 3 Personen angetroffen werden. Durch die eingesetzten Kräfte konnte kurz darauf eine weitere Person festgestellt werden, welche sich im Gebüsch verstecken wollte. Während der Kontrolle beleidigte ein Täter die Beamten. Verfahrensrelevante Gegenstände bezüglich der Bedrohung konnten weder bei den Personen noch im Fahrzeug aufgefunden werden. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Nötigung, Beleidigung und wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. <CK>

