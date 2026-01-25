PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rasante Fahrt durch den Landkreis Greiz

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, informierten die Mitteilenden gegen 01:05 Uhr die Polizei, dass sie auf dem Weg von Zeulenroda in Richtung Greiz von einem PKW VW verfolgt und genötigt werden. Im verfolgenden PKW sollen 4 Personen sitzen, welche vermutlich mit Schlagstöcken bewaffnet sein sollen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte erörtert werden, dass die Geschädigten zuvor an einer Spielothek in Triebes schon auf die Tätergruppierung getroffen sind. Dort wurden diese von 3 Personen aus der Gruppe mit einer abgebrochenen Bierflasche und einem Schlagstock bedroht. Anschließend fuhren die Geschädigten davon und wurden folglich von der Tätergruppierung mit dem PKW verfolgt. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen entsandt, um das Tatfahrzeug zu stellen. Das Fahrzeug konnte am Ortseingang Greiz gesichtet werden, jedoch flüchtete es vor dem Streifenwagen. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich von Greiz über mehrere Ortschaften bis nach Triebes. Hier stellte der Fahrzeugführer den PKW gegen 01:50 Uhr in einer nahegelegenen Gartenanlage ab. Neben dem Fahrzeug konnten 3 Personen angetroffen werden. Durch die eingesetzten Kräfte konnte kurz darauf eine weitere Person festgestellt werden, welche sich im Gebüsch verstecken wollte. Während der Kontrolle beleidigte ein Täter die Beamten. Verfahrensrelevante Gegenstände bezüglich der Bedrohung konnten weder bei den Personen noch im Fahrzeug aufgefunden werden. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Nötigung, Beleidigung und wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. <CK>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:17

    LPI-G: Taschendiebstahl im Supermarkt

    Greiz (ots) - Am Freitag, den 23.01.2026, kam es gegen 17:30 Uhr in einem Supermarkt in der Greizer August-Bebel-Straße zu einer Diebstahlshandlung. Der 83-jährigen Geschädigten wurde, während sie ihre Handtasche für kurze Zeit unbeaufsichtigt lies, ihre Geldbörse aus dieser entwendet. In dieser befanden sich neben Bargeld auch ihr Personalausweis und die EC-Karte. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es aktuell ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:13

    LPI-G: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

    Altenburg (ots) - Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 00:40 Uhr führten Polizeibeamte im Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit zwei E-Scooter-Fahrern eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die 38-jährige Frau und der 32-jährige Mann ihre Fahrzeuge unter Einfluss von Crystal führten. Außerdem waren beide E-Scooter nicht versichert. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurden bei den ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:12

    LPI-G: Pkw-Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Cannabiseinfluss

    Nobitz, Lehndorf (ots) - Am Samstag, 24.01.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 15:55 Uhr in Lehndorf in der Straße Neue Welt einen 20-jährigen VW-Fahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stand der Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis. Dem Mann wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren