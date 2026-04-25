Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: KORREKTUR Polizeiliche Bilanz anlässlich des Versammlungsgeschehens in Brettorf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für den friedlichen Verlauf des Tages.

+++ ursprüngliche Pressemeldung von 17:29 Uhr +++

Die Polizei hat am heutigen Tag das Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit dem Landesparteitag des niedersächsischen Landesverbandes der Alternative für Deutschland in Dötlingen, Ortsteil Brettorf, begleitet.

Die Polizei war mit einem lageangepassten Kräfteansatz im Einsatz und gewährleistete die störungsfreie Durchführung der Veranstaltung sowie Wahrnehmung des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit der rund 165 Teilnehmenden. Insgesamt verlief das Geschehen ruhig und ohne besondere Vorkommnisse, so dass auch zu keinem Zeitpunkt polizeiliches Einschreiten notwendig war.

Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für einen überwiegend friedlichen Verlauf des Tages.

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