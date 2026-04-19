Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mögliche Trunkenheitsfahrt unter Einfluss von Cannabis

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag den 18.04.2026, gegen 14:23 Uhr kontrollierten Polizeikräfte den 38-jährigen Fahrer eines E-Scooters, welcher die Bismarckstraße in Ludwigshafen am Rhein befuhr. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle Auffälligkeiten bei dem Fahrer, welche auf den Konsum von berauschenden Mitteln (hier Cannabis) hindeuteten. Durch die Polizeibeamten wurden dabei entsprechende Tests durchgeführt, welche den Verdacht bestätigten. Dem 38-Jährigen wurde auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Betäubungsmitteln stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt, gemäß §24a StVG, eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird die Geeignetheit des Fahrers überprüfen. E-Scooter gelten als Elektrokleinstfahrzeuge und werden somit im rechtlichen Sinne als Kraftfahrzeuge gewertet. Die Fahrer unterliegen damit denselben Verpflichtungen wie beim Fahren mit einem Personenkraftwagen.

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