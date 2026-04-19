Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 18.04.2026 kam es gegen 09:15 Uhr im Bereich der Wormser-Straße und der Peter-Rosegger-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87-jähriger PKW-Fahrer die Wormser Straße stadtauswärts in Richtung Industriestraße. Zeitgleich befuhr ein 73-jähriger Fahrer die Peter-Rosegger-Straße mit der Absicht, nach rechts in die Wormser Straße abzubiegen. Im Bereich der durch eine Ampel geregelten Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben beide Beteiligten an, dass die Lichtzeichenanlage für ihre jeweilige Fahrtrichtung grünes Licht angezeigt habe. Eine Auswertung des Schaltplans der Lichtzeichenanlage ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 7000 Euro. Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich des Unfallhergangs bzw. der Anzeige der Ampel zum Unfallzeitpunkt, nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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