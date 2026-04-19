Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 18.04.2026 kam es gegen 09:35 Uhr in der Mörscher Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Fahrradfahrer die Breitscheidstraße und bog, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, nach links in die Mörscher Straße ein. Ein 71-Jähriger Motorradfahrer, der die Mörscher Straße befuhr, konnte aufgrund des plötzlichen Einfahrens des Fahrradfahrers nicht mehr rechtzeitig abbremsen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Beide Beteiligten erlitten Verletzungen im Kopfbereich und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass das Tragen eines Schutzhelms dringend empfohlen wird.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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