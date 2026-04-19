POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen
Waldsee (ots)
Am Samstagmorgen (18.04.2026) wurde durch die Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr eine Kontrollstelle an der L533 (Ortsumgehung) in Waldsee mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen eingerichtet. Insgesamt konnten dabei vierunddreißig Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, der Spitzenreiter erreichte 94 km/h bei erlaubten 50 km/h und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 320 EUR und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Zudem erwartet ihn ein Fahrverbot von einem Monat.
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