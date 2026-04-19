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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee (ots)

Am Samstagmorgen (18.04.2026) wurde durch die Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr eine Kontrollstelle an der L533 (Ortsumgehung) in Waldsee mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen eingerichtet. Insgesamt konnten dabei vierunddreißig Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, der Spitzenreiter erreichte 94 km/h bei erlaubten 50 km/h und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 320 EUR und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Zudem erwartet ihn ein Fahrverbot von einem Monat.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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