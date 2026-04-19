POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots) - In der Nacht zum Samstag wurden je ein 15- und 16-jähriger Fahrer eines E-Scooters auf dem Domplatz und in der Auestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund der Kontrolle war, dass beide ein grünes Versicherungskennzeichen am E-Scooter angebracht hatten und dies seit 01. März abgelaufen war. Beide hatten aus Unwissenheit versäumt, den Versicherungsschutz zu erneuern. Diese Unterlassung ist nach ...

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