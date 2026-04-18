POL-PDLU: Speyer - 2 x Fahren ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter
Speyer (ots)
In der Nacht zum Samstag wurden je ein 15- und 16-jähriger Fahrer eines E-Scooters auf dem Domplatz und in der Auestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund der Kontrolle war, dass beide ein grünes Versicherungskennzeichen am E-Scooter angebracht hatten und dies seit 01. März abgelaufen war. Beide hatten aus Unwissenheit versäumt, den Versicherungsschutz zu erneuern. Diese Unterlassung ist nach dem Pflichtversicherungsgesetz strafbar.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell