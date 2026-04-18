Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in der Zuckerfabrik

Frankenthal (ots)

Am 17.04.26 kam es in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 21:54 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl im Jugendtreff der Zuckerfabrik am Stephan-Cosacchi Platz. Äußerliche Beschädigungen an Türen oder Fenstern konnten durch die Polizei nicht festgestellt werden. Daher ist anzunehmen, dass sich die bislang unbekannte Täter bereits vor Schließung im Gebäude aufgehalten haben. Im Innenraum konnten mehrere beschädigte Türen festgestellt werden. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 6000EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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