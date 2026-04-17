Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt, Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmittag, dem 16.04.2026, wurde im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum von 11:45 bis 12:30 Uhr eine Kontrollstelle an der L 530 eingerichtet. Es konnten drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, das schnellste Fahrzeug wurde mit 99 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Gegen einen Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da er absichtlich den Motor aufheulen ließ. Außerdem wurde eine Kotrollstelle an der L 454 auf Höhe der Kreisbauschuttdeponie von 13:00 bis 13:40 Uhr eingerichtet wobei fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden konnten. Der Spitzenreiter erreichte hier eine Geschwindigkeit von 92 km/h bei erlaubten 70 km/h. Weiterhin hatten zwei Fahrer ihren Führerschein nicht dabei und ein Fahrer hatte seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt. An einem Fahrzeug konnte ein technischer Mangel festgestellt werden.

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