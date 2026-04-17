Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Verursacher flüchtig

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen des 16.04.2026 kam es in der Mannheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger fuhr mit seinem Auto in Richtung Ortsmitte. Während er an einem geparkten Auto vorbeifuhr, missachtete ein weiterer Autofahrer die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt und bog von der Bleichstraße kommend in die Mannheimer Straße nach links ab. Der 39-jährige musste stark bremsen und nach rechts ausweichen. Hierbei streifte er das am Straßenrand geparkte Auto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 EUR. Der abbiegende schwarze PKW hielt nicht an und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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