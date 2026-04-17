Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Einbruch in Wertstoffhof - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 15.04.2026, 16:30 Uhr bis 16.04.2026, 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Wertstoffhof in der Philippsburger Straße. Auf dem Gelände wurden zwei Container durchwühlt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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