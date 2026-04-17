Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl aus Keller

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15.04.2026, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 16.04.2026, 06:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Fahrraddiebstahl aus einem Treppenhaus.

Der Diebstahl von Fahrrädern aus gemeinschaftlich genutzten Bereichen stellt ein häufiges Phänomen dar. Insbesondere geübte Täter sind in der Lage, auch einfache Sicherungen innerhalb kurzer Zeit zu überwinden.

Die Polizei empfiehlt, Fahrräder möglichst in verschlossenen Räumen oder an fest verankerten Gegenständen mit hochwertigen Schlössern zu sichern. Zudem sollte die Rahmennummer notiert und idealerweise ein Fahrradpass angelegt werden, um im Falle eines Diebstahls die Fahndung zu erleichtern. Auch der Einsatz von Videokameras kann zur Abschreckung beitragen, ist jedoch rechtlich nur zulässig, wenn ausschließlich private Kellerräume überwacht werden und keine gemeinschaftlich genutzten Bereiche erfasst werden.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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