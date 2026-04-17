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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 16.04.2026 gegen 19:05 Uhr wird hiesige Dienststelle durch einen aufmerksamen Zeugen informiert, dass im Bereich des Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal ein PKW durch eine mutmaßlich alkoholisierte Person geführt wird. Durch den Zeugen konnte unter anderem eine deutliche unsichere Fahrweise in Schlangenlinien beobachtet werden. Durch die unmittelbar entsandten Polizeikräfte hiesiger Dienststelle konnte der gemeldete PKW vor dem Wohnhaus an der Halteranschrift parkend festgestellt werden. Im Wohnanwesen konnte schließlich der 55-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Hierbei konnte unmittelbar deutlicher Atemalkoholgeruch ausgehend vom 55-Jährigen durch die Polizeibeamten wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 3,17 Promille. Aufgrund dessen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Blutentnahme wurde durch den verständigten Polizeiarzt in den Räumen hiesiger Dienststelle durchgeführt. Bei den weiteren Ermittlungen konnte zudem festgestellt werden, dass an der Abstellörtlichkeit des PKW eine Parkplatzsperre beschädigt wurde. Aufgrund korrespondierender Schäden dürfte diese durch den 55-Jährigen beim Parkvorgang mit dem PKW beschädigt worden sein. Hierbei entstand insgesamt ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Zur präventiven Verhinderung weiterer Trunkenheitsfahrten wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Führerschein wurde im Strafverfahren beschlagnahmt. Gegen den 55-jährigen Fahrzeugführer wurden weiterhin Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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