Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberischer Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am 16.04.2026 gegen 14:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Gartenstadt in Ludwigshafen zu einem räuberischen Ladendiebstahl durch zwei Täter. Die Beiden entwendeten Waren in niedrigem zweistelligem Wert und passierten anschließend den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter wurde auf den Vorfall aufmerksam und forderte die Personen auf, stehen zu bleiben. Daraufhin ergriffen die Täter fußläufig die Flucht. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf. Währenddessen drehte sich einer der Täter um und schlug dem Verfolger ins Gesicht. Die Flucht setzte sich anschließend fort, wobei die beiden schließlich durch eine weitere hinzugeeilte Person gestellt werden konnten. Die Täter wurden durch die hinzugekommenen Einsatzkräfte der Polizei zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf eine Dienststelle verbracht. Beide Täter erwartet ein Strafverfahren.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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