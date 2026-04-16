Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Jugendliche

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Morgen des 16.04.2026 ging bei der Polizei ein Notruf über zwei jugendliche Personen ein, welche die Glastür eines Geschäfts in der Gartenstadt in Ludwigshafen beschädigen würden. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die Personen. Zeugen beschrieben eine Person als kräftig, sie trage einen schwarzen Pullover, ein weißes Shirt und eine Jeans. Die zweite Person sei schwarz gekleidet, trage einen schwarzen Rucksack und habe schwarzes lockiges Haar. Diese hätten zuvor mehrere Gegenstände, darunter einen Blumentopf und einen E-Scooter gegen besagte Glastür geworfen.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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