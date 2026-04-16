Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch den 15.04.2026 gegen 18:00 Uhr teilten Passanten per Notruf mit, in der Nähe des Berliner Platzes in Ludwigshafen eine am Boden liegende, bewusstlose männliche Person mit einer Wunde am Kopf aufgefunden zu haben. Bei Eintreffen der Polizei war eben diese Person wieder zu sich gekommen und flüchtete vor den Einsatzkräften. Die Person konnte ergriffen werden. Im Rahmen der Befragung stellte sich heraus, dass der Verletzte zuvor durch einen unbekannten Täter auf den Kopf geschlagen wurde. Die Hintergründe oder ein mögliches Motiv konnte der Verletzte nicht schildern. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei diesem ergab 2,77 Promille.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell