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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nachtrag zu Verkehrsunfall mit Flucht - Verantwortlicher ermittelt

Mutterstadt (ots)

Am Montag, dem 13.04.2026, kam es zwischen 16 und 18:15 Uhr in der Schifferstadter Straße zu einem Unfall mit Fahrerflucht (Ursprungsmeldung siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6255088), wobei der Fahrzeugtyp des Verursachers auf einen Mercedes 190 E aus dem Baujahr 1986 bis 1993 eingegrenzt werden konnte. Durch die Polizeiinspektion Schifferstadt konnten über das zentrale Fahrzeugregister verschiedene Halter des entsprechenden Fahrzeugtyps ermittelt werden. Die Fahrzeuge wurden durch die Polizeibeamten in Augenschein genommen, wobei an einem Fahrzeug korrespondierende Unfallschäden festgestellt werden konnten. Das Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wird nun gegen die 74-jährige Fahrerin geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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