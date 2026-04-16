Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrskontrolle endet mit Strafanzeige

Frankenthal (ots)

Am 15.04.2026 gegen 22:45 Uhr wurde eine Streife hiesiger Dienststelle in der Wormser Straße in Frankenthal im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit auf ein PKW mit eingeschaltetem Warnblinklicht aufmerksam. Es ergab sich zunächst kein erkennbarer Grund zur Nutzung des Warnblinklichts. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab der 60-jährige Fahrzeugführer an, dass es einen technischen Defekt am Fahrzeug gebe, er allerdings noch weiterfahren müsse. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass beide angebrachten Kennzeichen durch eine weitere, aufgemalte Zahl, handschriftlich ergänzt wurden. Da das Fahrzeug aufgrund des technischen Defekts nicht weiter verkehrstüchtig war, wurde die Weiterfahrt entsprechend untersagt. Aufgrund der Änderungen an den Kennzeichenschildern wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung gegen den 60-Jährigen eingeleitet.

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