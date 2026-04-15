Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrerin kollidiert mit plötzlich geöffneter Fahrzeugtür

Ludwigshafen (ots)

Am 14.04.2026 kam es gegen 14:30 Uhr in der Orffstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Der Fahrer des PKW hatte diesen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt und öffnete zum Aussteigen die Fahrertür. In diesem Moment kollidierte eine in Richtung Mundenheimer Straße fahrende Radfahrerin mit der geöffneten Tür. Durch den Zusammenstoß stürzte die 42-Jährige zu Boden und erlitt Schmerzen am rechten Arm, ein Hämatom am rechten Schienbein sowie eine Schürfwunde im Gesichtsbereich. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Die Polizei weist im Zusammenhang mit diesen sogenannten "Dooring"-Unfällen erneut auf den sogenannten "Holländischen Griff" hin - das Öffnen der Fahrzeugtür mit der vom Türgriff weiter entfernten Hand, um Schulterblick und Aufmerksamkeit für den nachfolgenden Verkehr zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie z.B. auf der Seite des DVR - Deutscher Verkehrssicherheitsrat:

https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen

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