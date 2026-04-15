Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik und der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 der Polizeiinspektion Speyer

Speyer (ots)

Heute wurde auf der Internetseite der Polizeiinspektion Speyer die polizeiliche Kriminalstatistik und die Verkehrsunfallstatistik des Jahres 2025 für das Dienstgebiet veröffentlicht.

Beide Statistiken sind unter folgendem Pfad zu finden:

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-rheinpfalz/unsere-dienststellen/polizeidirektion-ludwigshafen/polizeiinspektion-speyer

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Speyer.

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