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POL-PDLU: Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik und der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 der Polizeiinspektion Speyer

Speyer (ots)

Heute wurde auf der Internetseite der Polizeiinspektion Speyer die polizeiliche Kriminalstatistik und die Verkehrsunfallstatistik des Jahres 2025 für das Dienstgebiet veröffentlicht.

Beide Statistiken sind unter folgendem Pfad zu finden:

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-rheinpfalz/unsere-dienststellen/polizeidirektion-ludwigshafen/polizeiinspektion-speyer

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Speyer.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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