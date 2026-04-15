Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen

Verusacher gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag, kurz vor 12:15 Uhr beobachtete die Eigentümerin eines geparkten schwarzen PKW Kombi der Marke Audi auf dem Königsplatz einen dunkelblauen PKW Kombi unbekannten Fabrikats, welcher neben ihrem Audi ausparkte und anschließend vom Parkplatz fuhr. An ihrem PKW stellte die Frau anschließend einen frischen Schaden fest, die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Bei dem Fahrer des dunkelblauen Kombi soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, dem dunkelblauen PKW bzw. dem Fahrer machen können, oder der Fahrer des dunkelblauen PKW selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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