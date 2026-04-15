POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollstelle in der Mahlastraße

Ludwigshafen (ots) - Am Nachmittag des 14.04.2026 wurde ein 26-Jähriger im Stadtteil Hemshof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser führte einen E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrer unerlaubtes Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das ...

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