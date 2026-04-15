POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollstelle in der Mahlastraße
Frankenthal (ots)
Am 14.04.2026 wurde durch Polizeikräfte hiesiger Dienststelle im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr eine stationäre Kontrollstelle in der Mahlastraße in Frankenthal eingerichtet. Hierbei konnten eine Vielzahl an Fahrzeugen anlassbezogen und anlassfrei kontrolliert werden. Bei den durchgeführten Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt und geahndet werden. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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