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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollstelle in der Mahlastraße

Frankenthal (ots)

Am 14.04.2026 wurde durch Polizeikräfte hiesiger Dienststelle im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr eine stationäre Kontrollstelle in der Mahlastraße in Frankenthal eingerichtet. Hierbei konnten eine Vielzahl an Fahrzeugen anlassbezogen und anlassfrei kontrolliert werden. Bei den durchgeführten Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt und geahndet werden. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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