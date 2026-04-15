PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betäubungsmittelfund bei Verkehrskontrolle

Ludwigshafen (ots)

Am Nachmittag des 14.04.2026 wurde ein 26-Jähriger im Stadtteil Hemshof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser führte einen E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrer unerlaubtes Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 / 963-24204
E-Mail: piludwigshafen2.sbe@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 15:09

    POL-PDLU: E-Biker schlägt E-Scooter Fahrer

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 10.04.2026, kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich des Rheingönheimer Wegs in Limburgerhof. Der 15-jährige Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt auf seinem E-Scooter und befuhr den an den dortigen Bahngleisen von Limburgerhof nach Ludwigshafen-Rheingönheim auf westlicher Seite befindlichen Rad- und Fußweges, als ihm aus Fahrtrichtung Ludwigshafen ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 14:43

    POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Montag, zwischen 13:30 Uhr - 15:30 Uhr parkte eine Frau ihren blauen PKW der Marke VW auf dem Parkplatz des bischöflichen Priesterseminars in der Straße Am Germansberg. Unbekannte Täter entwendeten aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack mit diversem Inhalt. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 14:42

    POL-PDLU: Dudenhofen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Dudenhofen (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, den 12.04.2026, 19 Uhr bis Montag, den 13.04.2026, 08:30 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen eine Grundstückbegrenzungsmauer eines Einfamilienhauses in der Carl-Zimmermann-Straße und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Durch den Unfall entsandt ein Schaden in dreistelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren