POL-PDLU: Betäubungsmittelfund bei Verkehrskontrolle

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 10.04.2026, kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich des Rheingönheimer Wegs in Limburgerhof. Der 15-jährige Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt auf seinem E-Scooter und befuhr den an den dortigen Bahngleisen von Limburgerhof nach Ludwigshafen-Rheingönheim auf westlicher Seite befindlichen Rad- und Fußweges, als ihm aus Fahrtrichtung Ludwigshafen ...

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