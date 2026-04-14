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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Biker schlägt E-Scooter Fahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026, kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich des Rheingönheimer Wegs in Limburgerhof. Der 15-jährige Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt auf seinem E-Scooter und befuhr den an den dortigen Bahngleisen von Limburgerhof nach Ludwigshafen-Rheingönheim auf westlicher Seite befindlichen Rad- und Fußweges, als ihm aus Fahrtrichtung Ludwigshafen ein E-Bike Fahrer entgegenkam. Beim Vorbeifahren schlug der männliche Fahrradfahrer dem Geschädigten unvermittelt mit der Hand ins Gesicht und entfernte sich hiernach vom Tatort. Der Geschädigte erlitt Schmerzen und Rötungen im Gesicht. Der Angreifer wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre alt, ungefähr 175-185 cm groß, weiße Haare, schwarz gekleidet, weiße Schuhe und BikerCap. Zudem habe der Täter einen Rucksack der Marke The North Face mit sich geführt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Gemeinsames Sachgebiet Jugend
Telefon: 06232-963 24025
E-Mail: pdludwigshafen.gsgj@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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