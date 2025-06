Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drohne aus Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 1 Uhr und 11 Uhr am Sonntag einen geparkten VW auf. Noch ist unklar, wie das Fahrzeug, das in der Straße "An der Radrennnbahn" geparkt war, geöffnet wurde. Gegenüber der Polizei gab der Besitzer an, dass er das Auto in der Nacht verschlossen hatte und auch so am Morgen vorfand. Aufbruchsspuren waren nicht erkennbar. Dennoch war der Innenraum durchwühlt worden und es fehlten eine Drohne sowie Münzgeld. Der Schaden wird auf gut 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.

