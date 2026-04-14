Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 12.04.2026, 19 Uhr bis Montag, den 13.04.2026, 08:30 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen eine Grundstückbegrenzungsmauer eines Einfamilienhauses in der Carl-Zimmermann-Straße und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Durch den Unfall entsandt ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrzeug, oder der Fahrzeugführer selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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