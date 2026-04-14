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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Mutterstadt (ots)

Am Montag, dem 13.04.2026, kam es zwischen 16 und 18:15 Uhr in der Schifferstadter Straße zu einem Unfall zwischen einem Audi A5, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, und einem vorbeifahrenden Fahrzeug. Am geparkten Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 EUR. Durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten an der Unfallstelle Fahrzeugteile des Verursachers festgestellt werden. An Hand einer Teilenummer konnte der Fahrzeugtyp auf einen Mercedes 190 E aus dem Baujahr 1986 bis 1993 eingegrenzt werden. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Sonntag, dem 12.04.2026; 21:00 Uhr und Montag, dem 13.04.2026, 11:00 Uhr, drangen bislang Unbekannte in einen geparkten, unverschlossenen PKW in der Wittelsbachstraße ein. Aus dem Innenraum wurde ein Kartenetui mitsamt Bankkarten und persönlichen Dokumenten sowie Bargeld in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 2100 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail ...

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