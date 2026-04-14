Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchdiebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 11.04.2026, 22:30 Uhr bis Montag, den 13.04.2026, 08:49 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in der Petschengasse und entwendeten dort ein E-Scooter der Marke Navee und ein Damen-Pedelec der Marke Kalkhoff. Dabei entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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