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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche in Fahrzeuge

Ludwigshafen (ots)

In der Schulstraße wurde in den Fahrzeuginnenraum eines Taxis eingebrochen. Das Fahrzeug stand dort im Zeitraum Sonntag, den 12.04.2026, 00:00 Uhr, bis Montag, den 13.04.2026; 05:30 Uhr. Unbekannte schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten ein Datenterminal, welches optisch einem Mobiltelefon entspricht. Die Schadenshöhe liegt bei schätzungswiese 400 Euro. Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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