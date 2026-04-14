POL-PDLU: Einbrüche in Fahrzeuge

Ludwigshafen (ots) - Am späten Abend des 13.04.2026 kam es am Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen- Oggersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 29-Jähriger und eine 41-Jährige aus Ludwigshafen waren beim Ausparken mit ihrem Heck kollidiert. Die 41-Jährige bemerkte sodann im Gespräch mit ihrem Unfallgegner, dass von diesem starker Alkoholgeruch ausging. Sie meldete dies der Polizei. Der 29-Jährige konnte ...

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