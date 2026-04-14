POL-PDLU: Einbrüche in Fahrzeuge
Ludwigshafen (ots)
Zwischen Sonntag, dem 12.04.2026; 21:00 Uhr und Montag, dem 13.04.2026, 11:00 Uhr, drangen bislang Unbekannte in einen geparkten, unverschlossenen PKW in der Wittelsbachstraße ein. Aus dem Innenraum wurde ein Kartenetui mitsamt Bankkarten und persönlichen Dokumenten sowie Bargeld in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 2100 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.
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