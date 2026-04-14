Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, zwischen 13:30 Uhr - 15:30 Uhr parkte eine Frau ihren blauen PKW der Marke VW auf dem Parkplatz des bischöflichen Priesterseminars in der Straße Am Germansberg. Unbekannte Täter entwendeten aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack mit diversem Inhalt. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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