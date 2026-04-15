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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Unfall mit Motorrad - Zeugen gesucht

Otterstadt (ots)

Am Dienstag, kurz vor 19 Uhr verlor ein 30-jähriger Motorradfahrer aus unbekannten Gründen auf der L535 in Richtung Waldsee die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer und das Motorrad rutschen über die Gegenfahrbahn in einen angrenzenden Acker. Durch den Sturz wurde der 30-Jährige verletzt, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in mittlerer, vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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