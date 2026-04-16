Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots)

Am 16.04.2026 gegen 03:30 Uhr wurden Polizeikräfte hiesiger Dienststelle im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit auf einen parkenden PKW in der Siemensstraße in Frankenthal aufmerksam, aus welchem lautstarke Musik zu vernehmen war. Bei der anschließenden Kontrolle des 26-jährigen Fahrzeuginsassen konnte starker Atemalkoholgeruch durch die eingesetzten Polizeibeamten wahrgenommen werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille. Zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel des 26-Jährigen sichergestellt.

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